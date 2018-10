Joaquim Sousa dirigiu a escola do Curral das Freiras até ao final do último ano lectivo. Foi alvo de um processo, que decorre, por alegadas irregularidades. Nesta entrevista ao DIÁRIO, com as respostas a serem dadas por escrito (a que se deve a longa primeira resposta), diz-se desconsiderado, perseguido e não revela se deseja ser secretário da Educação. Uma lição já tioru do processo:...