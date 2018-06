Esqueceu-se da carteira na mota e ficou sem ela

A Polícia de Segurança Pública encontra-se a investigar o furto de uma carteira, que ‘desapareceu’ quando se encontrava pousada numa mota, no Funchal.

O caso foi denunciado no mês passado, assim que o motociclista se apercebeu do sucedido.

De acordo com aquilo que foi possível apurar, o homem terá estacionado a sua mota na via pública, descendo da mesma e pousando uma bolsa de usar à cintura em cima do banco da mota.

Entretanto, o homem afastou-se da mota, só se apercebendo depois de que não tinha consigo a bolsa. Quando regressou para junto da mota, a mesma já tinha desaparecido.

O furto foi então comunicado às autoridades, uma vez que no interior da pochete estavam no só os documentos do motociclista, como um telemóvel com um custo aproximado de 250 euros e um cigarro electrónico.