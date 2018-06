Espumante madeirense é medalha de ouro

O espumante ‘Terras do Avô’, produzido pela empresa madeirense ‘Duarte Caldeira e Filhos - Seixal Wines, Lda’, venceu a medalha de ouro no concurso Brut Experience 2018, que se realizou anteontem em Lisboa.

A distinção foi na categoria ‘Super Reserva’ e o espumante em causa foi produzido em 2014 a partir das castas verdelho (89%) e sercial (11%). Faz parte de um lote de 1.200 garrafas, que estão no mercado a um preço unitário que ronda os 30 a 35 euros.

Sofia Caldeira, responsável pela marca ‘Terras do Avô’, definiu como “fantástico” este prémio, por representar “o reconhecimento da qualidade dos produtos” da empresa de vinhos sediada no Seixal e liderada pelo seu pai, Duarte Caldeira. “Significa também o reconhecimento do empenho e determinação do meu pai em produzir bons vinhos com produtos regionais e o trabalho de toda a equipa que trabalha nas ‘Terras do Avô’”, completou.

O concurso Brut Experience 2018 é promovido pela empresa Enophilo e os vencedores são escolhidos através de provas cegas, em que o júri faz as suas escolhas sem saber quem é o produtor. Outros 18 vinhos receberam a medalha de ouro na prova realizada sábado na capital portuguesa. M. F. L.