Esplanadas no Funchal cresceram 31% em quatro anos e meio

O Funchal tinha até ao final de Março um total de 226 esplanadas, que ocupavam 5.733 metros quadrados (m2) de área, maior do que a dimensão de um campo de futebol (45-90 metros). Do total, 70 foram licenciadas no mandato Mudança/Confiança, o que significa um crescimento de quase 31% em menos de cinco anos.

Desde que a actual gestão tomou posse (2013, no primeiro mandato), deram entrada nos serviços camarários 32 reclamações de cidadãos quanto ao que consideram abusos. Em termos de coimas, não exclusivamente relacionadas com as esplanadas, entre o último trimestre de 2013 e o final de 2017, foram aplicadas 388 coimas no valor global de 77.644,69 euros.

Perante o avolumar de procura por novos espaços de restauração e similares na cidade, a 21 de Dezembro do ano passado, a Câmara Municipal do Funchal anunciou que a cidade/município iria ter um novo regulamento para ocupação do espaço público e publicidade. A 5 de Abril último, foi aprovado em reunião de vereadores o novo regulamento municipal que abriu um período de consulta pública. Desde o dia 20 de Abril, qualquer munícipe pode ficar a conhecer o documento que, finalmente, irá regular com precisão centimétrica como, onde e em que dimensões devem ser colocadas esplanadas, toldos, guarda-sóis, publicidade, etc. etc.

Com a publicação do regulamento em Diário da República, foi possível consultar o mesmo e deixamos aqui algumas das muitas regras que deverão ser seguidas pelos empresários (mas não só), fiscalizadas pelos serviços da autarquia com ajuda da PSP e, sobretudo, em caso de incumprimento, as coimas a aplicar, que podem ascender desde os 175 euros aos 4 mil euros, valores que duplicam em caso de reincidência.

A ‘revolução’ das esplanadas no Funchal, tema que desde há muito é tido como crucial para a temática da mobilidade numa cidade cosmopolita, onde toda a actividade da Região vem parar, onde circula a grande maioria do turismo que visita a ilha da Madeira, fica claro que a autarquia do Funchal empreende uma verdadeira transformação na cidade. Mas não são só entraves aos negócios, pois a CMF preconiza desburocratizar todo o processo de implantação de negócios, sobretudo numa altura em que a economia regional continua a dar bons sinais de recuperação.

Cidadania e fiscalização

O arquitecto que tem, entre outros, o pelouro da Mobilidade, Bruno Martins, salienta que o objectivo do novo regulamento é “desburocratizar o processo de licenciamento de uma esplanada ou de uma placa publicitária, porque actualmente cada vez que alguém quer abrir uma esplanada tem de submeter um projecto de licenciamento, que tem de dar entrada no Departamento de Ordenamento do Território, tem de ser avaliado por um arquitecto e depois sai um Ofício. Com este regulamento, há um conjunto de premissas que têm de ser cumpridas e que permite, por exemplo, o simples preenchimento de um formulário no Balcão do Munícipe, possa retirar automaticamente uma licença para poder dar início à actividade de exploração de uma esplanada. Claro que o empresário compromete-se a cumprir as regras do regulamento, mas é uma mais-valia poder desburocratizar e tornar muito mais rápida a licença de abertura de uma esplanada ou colocação de publicidade”.

O outro grande objectivo, frisa o responsável, passa por “uniformizar não apenas os processos de avaliação, mas depois a ocupação na via pública e até o mobiliário existente nas esplanadas”. Isto porque a CMF “pretende garantir maior qualidade para quem passa na rua, para quem usufrui da esplanada. Há um conjunto de possíveis mobiliários e de premissas estéticas também na instalação de esplanadas. Igualmente vamos ter regras iguais do ponto de vista do que é a ocupação da via pública e, naturalmente, pretende-se ter maior qualidade e evitar a ausência de regras existente”.

Negando haver uma “mudança radical ou dramática” ao actual estado de coisas, lembra que os empresários têm entre dois a cinco anos para regularizarem a situação, indo ao encontro do que é exigido no regulamento da ocupação das esplanadas, do mobiliário, dos guarda-sóis, das cadeiras. Preferindo a ideia de que é um processo de “caminhar para” o objectivo de uniformização existente em muitas cidades, como Lisboa ou Porto, sendo o Funchal “a primeira a avançar para algo do género” na Região, mas nunca indo ao ponto de querer impor o fardamento dos funcionários, como acontece em Viena (Áustria).

Mas nem todos os casos serão passíveis de desburocratizar o licenciamento, assegura Bruno Martins, lembrando os casos em que é preciso construção de estrados. A fiscalização será muito mais pro-activa, garante o vereador que confia em dois factores para que o cumprimento do regulamento não seja um problema: a cidadania e a fiscalização.

No primeiro caso, lembra que “o ser-humano é propenso ao abuso e tendo uma esplanada com 10 cadeiras licenciadas, o empresário entende que consegue meter 12”, não será possível “ter um fiscal em cada rua, por isso a questão de cidadania para o qual, acho, estamos a despertar agora, que é a regeneração urbana e que há 20 e 30 anos não era problema, pois não havia tantas esplanadas, e que nenhum fiscal vai resolver”.

No segundo caso, refere que “o mesmo problema que se colocava antes como agora após a aprovação do regulamento”, que é ter uma fiscalização mais pró-activa, não esperando que as denúncias ou reclamações cheguem aos serviços camarários.

Assim, segundo as contas de Bruno Martins, com uma média de cerca de 150 pedidos de licenciamento por ano, não apenas no caso das esplanadas (45), sendo que só para estes casos representam receitas de 130 mil euros/ano. Nos incumprimentos, as coimas variam entre 28 a 150 por ano, sendo que em 2016 foram 30 mil euros e em 2015 tinham sido 24 mil euros, mas em 2017 foram aplicadas multas que não passaram dos 7.240 euros.

Assim, claramente e na versão mais simples, “a ocupação do passeio ou espaço pedonal disponível em ruas pedonais deve sempre garantir uma faixa de circulação livre para peões de 1,50 m (150 cm) de largura mínima”, enquanto nas “ruas exclusivamente pedonais deve ser mantida livre de elementos afixados ao pavimento uma faixa com 3,50 m (1,75 m para cada lado do eixo da via) para circulação de veículos de emergência”.

Plano para mobilidade sustentável mais abrangente

Sendo quase a face mais notória de uma ampla intervenção da Câmara Municipal na cidade, a questão das esplanadas e da publicidade no espaço municipal está longe de ser a mais relevante, o vereador Bruno Martins remete para o PAMUS (Plano de Acção para a Mobilidade Urbana Sustentável), que caba de ser aprovado na última reunião de Câmara, realizada na passada sexta-feira, 27 de Abril.

“Nos últimos 4 a 5 anos a Câmara iniciou um trabalho de pensar a cidade, convidando um conjunto de pessoas para o fazer, desde historiadores a arquitectos, engenheiros e até órgãos do Governo Regional”, lembra. “Esse trabalho de fazer um diagnóstico e de colocar as questões do planeamento urbano como questões fundamentais para a cidade, agora materializa-se com a aprovação de planos estratégicos mais importantes como o PDM, o PAMUS e outros que servirão para dar respostas a problemas concretos do Funchal, como é o plano de logística ou o próprio regulamento de esplanadas”.

Uma “visão integradora” que visa “melhorar o nosso espaço público e dar respostas aos munícipes, comerciantes, restauração, etc.. “A Rua Dr. Fernão de Ornelas é um dos exemplos do que significará a implementação do PAMUS, numa cidade que se quer mais amiga do ambiente, melhor eficiência energética, com melhor mobilidade, mais inclusiva e a promover, através da regeneração do espaço urbano, a reabilitação dos edifícios por privados. Estamos a criar essas condições e com a intervenção na Fernão Ornelas, onde passam três mil pessoas por hora, esperamos poderá atingir os mesmos resultados da Rua da Carreira, que desde a sua beneficiação, retirando a prioridade aos carros e dá-las aos peões, apresenta números extraordinários com muito mais facturação para os comerciantes, muito mais visitas de transeuntes, maior segurança e maior valorização dos imóveis”, conclui, sem antes referir que a CMF está a estudar outras ruas a intervencionar nos mesmos moldes (por exemplo da Rua do Aljube ao Golden Gate) e na zona velha criar um Plano de Pormenor que permita uma efectiva requalificação.