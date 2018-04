‘Esplanada do Atlântico’ virada para a música

O Barreirinha Bar Café (BBC) inicia hoje, ao final da tarde, uma jornada dupla de música ao vivo, em pleno Largo do Socorro, prolongando-se até sábado à noite, mas vamos por partes.

‘Ultramarine’ é a temática escolhida pelo espaço para enfeitiçar musicalmente os presentes, a partir das 18h30 de hoje, tendo como interveniente o artista Nuno Correia.

O lisboeta, que é professor na Universidade da Madeira, é um confesso admirador da música do mundo e neste ‘set’ poderá contemplar vários temas associados à sua criteriosa escolha, sobretudo baseada em sons calmos e aconchegantes.

Amanhã há tarde é a vez do produtor madeirense Li-Polymer subir ao ‘deck’ montado em frente ao BBC.

O artista, mentor da rubrica deste espaço intitulada ‘under_socorro’, evento trimestral que organiza em parceria com o Barreirinha Bar Café, tem já um vasto leque de lançamentos por editoras de vários países, destacando-se a Sudbeat Music, de Hernan Cattaneo e a Movement Recordings, pela qual também é agenciado.

Li-Polymer já passou por clubes nocturnos em Buenos Aires, Cordoba, Amesterdão e Salónica, dando-nos a conhecer artistas internacionais vindos de vários cantos do mundo.

Lançou o seu primeiro EP de 2018 pela ‘One Of A Kind’, editora do conhecido Jelly For The Babies, com dois temas prolíficos do género house progressivo e actualmente trabalha numa remistura para a Stripped Recordings, juntamente com a voz de Julie Mintz, cantora e pianista da banda de Moby. R.S.