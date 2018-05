“Esperemos que o Aleste cresça o mais possível”

Afonso Rodrigues (vocalista de Sean Riley & the Slowriders), que expectativas tem para este seu regresso ao Funchal dois anos depois da primeira actuação, para dar concerto ao vivo no Festival Aleste, a 26 de Maio, no Complexo Balnear da Ponta Gorda? As expectativas são sempre muito elevadas no que toca à Madeira. O Aleste e as pessoas que o fazem acontecer recebem da melhor forma possível. Podes encontrar igual noutras partes do Mundo, mas muito dificilmente encontrarás melhor.

Que músicas traz na ‘mala’? Maioritariamente o ‘California’. Depois há sempre coisas que vão surgindo concerto a concerto. Versões, coisas de discos de Slowriders, depende do dia e da disposição.

Como foi a preparação e a escolha do alinhamento? Ainda não tenho alinhamento 100% definido. Normalmente só fecho o alinhamento no próprio dia, às vezes durante o jantar antes do concerto.

Fale-nos um pouco do processo de construção de ‘California’, o seu álbum a solo? É um disco de viagem. Um disco que entre muitas coisas celebra uma história de amizade e um amor comum à música. É um disco que tem por objectivo por quem o ouve o mais próximo possível da génese da escrita da canção, sem grandes truques, arranjos ou artefactos. Essas foram as premissas de construção.

Que projectos para o futuro? Para já tocar este disco ao vivo e arrancar nos próximos meses com o novo disco de Keep Razors Sharp.

De que forma olha para o actual panorama musical português? De forma muito satisfeita. Nunca ouvi tanta música portuguesa e acho que nunca ouve um período com tanta coisa interessante a acontecer ao mesmo tempo.

Como artista, como analisa a recente polémica em torno dos apoios públicos às Artes? Não gosto de entrar em políticas, pelo menos de forma pública. Acho apenas que a importância que um país e os seus governantes dão à cultura é um espelho do seu nível de inteligência e educação.

Que referências culturais tem da ilha? Conhece alguma banda ou artistas? Conheço os artistas responsáveis pelo Aleste.

Na qualidade de quem já fez parte do cartaz do Aleste em 2016, de que forma olha para o crescimento do festival? Tenho assistido de perto. É um projecto pelo qual tenho muito carinho e ao qual já fui até só para ver concertos. Escolhem os sítios mais bonitos, montam cartazes com propostas muito interessantes para a iIlha e são uma equipa de charme com um enorme coração. Felizmente há mais gente a ver todo este potencial e a contribuir para que o festival seja cada vez maior. Esperemos que cresça o mais possível e que consiga sempre manter este lado familiar das relações entre os envolvidos (músicos, publico e organização).

Que palavras deixa aos seus fãs na ilha? Mal posso esperar por voltar a essa ilha maravilhosa. Até já.