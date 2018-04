Espectáculo sublinha talento madeirense

O futebol de rua saiu privilegiado com a primeiro edição do ‘Neymar Jr’s Five’ na Madeira e que teve como palco o Estádio dos Juncos, em São Vicente. É um formato de competição interessante, que apura o representante regional para uma fase nacional, que se terá lugar em Lisboa, na Baixa, próximo do Martim Moniz, que por sua vez apura para uma final mundial no Brasil, na Academia Neymar Júnior. A Madeira está, assim, na rota de um evento de dimensão mundial, apadrinhado por um dos melhores jogadores de futebol da actualidade, o brasileiro Neymar.

Formato recolhe simpatia

Neste torneio cada equipa joga duas partes de 10 minutos com cinco jogadores de cada lado sem guarda-redes e uma baliza ‘minúscula’. Por cada golo sofrido a equipa perde um jogador até ao máximo de 5-0. No banco estão dois suplentes que podem trocar.

Madeira entre os estreantes

A primeira edição do evento na Madeira teve como organizadores a RedBull, DIÁRIO e a Neymar Júnior Five. Manteve-se em linha com outros locais de estreia – Braga e Évora – participando 12 grupos que garantiram jogos espectaculares.

No final venceu a equipa que mostrou mais capacidade e técnica apurada neste tipo de futebol. Diogo Nunes, coordenador da organização, surpreendido com o local, admitiu, por aquilo que presenciara, que “a Madeira tem fortes probabilidades de ter uma ou mais organizações de sucesso bastando aguardar-se pelas próximas edições”. “Tudo decorreu com o que estava previsto, quer ao nível logístico como em termos horários, o que deixa excelentes perspectivas quanto ao futuro deste evento”, acrescentou.