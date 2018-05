Espectáculo solidário com a causa oncológica

Chama-se espectáculo solidário ‘As Artes pela Causa Oncológica’, resulta de uma organização do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira e vai decorrer no próximo dia 27 de Maio, a partir das 17 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

A iniciativa inclui actuações musicais, performances de dança, teatro e arte, e as receitas de bilheteira reverterão na totalidade para o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Neste espectáculo actuará assim a Orquestra Académica, dirigida por Francisco Loreto, numa fusão com alunos de dança e de teatro dos respectivos Cursos Profissionais ministrados naquela escola, contando também o evento com a participação especial da ‘Orquestrazinha’, que é um agrupamento da família das cordas constituído pelos alunos mais novos de violino, viola, violoncelo e contrabaixo, coordenado por Volodymyr Petreakov.

O espectáculo começará com a interpretação da obra ‘Bolero’ de Maurice Ravel, que será dançada pelos alunos do Curso Profissional de Dança Contemporânea, com coreografia de Sergey Abakumov. Enquanto esta obra será interpretada, em palco, a artista plástica Helena Berenguer irá pintar uma tela ao vivo que, no intervalo, será leiloada pelos presentes, sendo o valor angariado revertido (na totalidade) para o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Depois, a Orquestra Académica interpretará o ‘Pedro e o Lobo’, de Sergey Prokofiev. Este conto será narrado por alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação (teatro), sob orientação de Diogo Pinto.

Na segunda parte do espectáculo, os alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação apresentarão uma coreografia com acrobacias, da responsabilidade de Yury Rykunov e Vitor Gonçalves, sobre a música do filme ‘O Fantasma da Ópera’ tocada pela Orquestra Académica. De seguida, um aluno do Curso de Interpretação declamará um poema, seguindo-se os alunos do Curso Profissional de Dança Contemporânea, que, acompanhados pela Orquestra Académica, interpretarão uma selecção de andamentos das suites orquestrais da ópera ‘Carmen’ de Georges Bizet, também com coreografia de Sergey Abakumov.

Para finalizar, este evento, a ‘Orquestrazinha’ juntar-se-á à Orquestra Académica, para interpretarem a ‘Marcha Pompa e Circunstância nº 1’ de Edward Elgar.

Os bilhetes para este espectáculo custam 10 euros para adultos e 5 euros para crianças.