Espectáculo multidisciplinar a caminho

Para assinalar o fim do ano lectivo, a academia Artemotion está a produzir o espectáculo ‘O Mundo de Milu – In the name of love’, produção multidisciplinar centrada na mascote desta escola de dança, com a participação de cerca de duas centenas de alunos desta instituição de ensino artístico e de outras que se uniram ao projecto. Para ver a 14 de Julho às 20h30, no Centro de Congressos da Madeira.

O espectáculo vai incluir a componente multimédia conjugada com artes como dança, canto, braguinha e representação, proporcionada por alunos das várias áreas artísticas e idades.

A Artemotion existe desde 2004 e Milu desde essa altura. É uma boneca de 15 anos, nasceu de um projecto didáctico de multimédia, é uma mascote que atravessa as várias etapas da vida e do desenvolvimento através de experiências próprias ou através da vivência dos que a rodeiam e de memórias. Ajuda sobretudo a passar a mensagem do amor pelas artes aos alunos e às famílias, acredita a instituição de ensino.

Milu foi criada por João Braz, um jovem de 18 anos que em 2014 estava a frequentar o curso de Multimédia na Escola Secundária Jaime Moniz. A ideia foi ‘dar vida’ à mascote, continuando o jovem a dar forma à boneca e Carla Rodrigues, a directora da Artemotion, a criar os conteúdos até à actualidade. O objectivo é agora ir mais longe e produzir vídeos didácticos para apresentar noutras escolas. A Madeira, diz, não tem este tipo de ferramenta para as áreas artísticas. Mas são precisos apoios, afirmou Carla Rodrigues.

O primeiro vídeo que está a ser criado apresenta Milu envolvida com a dança, está na fase da gravação de vozes. Depois Milu vai envolver-se com a música, com o braguinha, um trabalho já em desenvolvimento. O teatro, a escultura e o cinema são outros em que Carla Rodrigues gostaria de apostar.

No espectáculo ‘O Mundo de Milu – In the name of love’, o amor será central e expresso de várias formas. A direcção artística é de Carla Rodrigues, o guião dos professores de Teatro Musical e as coreografias dos professores de Dança. Com este espectáculo e com o tema específico querem mostrar aos pais que colocar um filho numa escola de ensino artístico é também uma forma de amor. “Mostrar que o que estão a possibilitar, a dança, o canto, é uma atitude de amor para com elas, porque provavelmente é isso que as faz felizes”, destaca a directora.

Os bilhetes deverão ser colocados á venda ainda este mês. O espectáculo é para maiores de 6 anos.