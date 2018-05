Espectáculo do ‘play-off’

O Guimarães conseguiu ontem empatar a eliminatória do play-off da Liga portuguesa de basquetebol masculino ao vencer, no reduto do CAB por 84-86, numa partida que ficou marcada pela emoção, pelo espectáculo e pelo equilíbrio constante ao longo de todo o encontro.

Os madeirenses começaram melhor o jogo e venceram o primeiro período por 24-22, mas no segundo parcial os vimaranenses equilibraram o marcador com um triunfo por 15-17, que levou a que ambas as formações fossem para o intervalo com um empate a 39 pontos.

No reatamento a equipa orientada por João Paulo Silva voltou a ser mais forte nos ‘pormenores’ e ganhou nova vantagem, agora de três pontos e depois de vencer o período por 25-22. Já nos últimos 10 minutos assistiu-se, uma vez mais, a um bonito espectáculo, mas com o Guimarães a ser feliz à entrada do último minuto. A vencer por um ponto, 84-85 os vimaranenses, conseguiram manter a pequena vantagem ao longo de 49 segundos, para nos três últimos segundos finais ainda conseguiu marcar mais um ponto, vencendo assim por 84-86.

No próximo fim-de-semana, em Guimarães disputa-se o terceiro e quarto jogo destes quartos-de-final da Liga.