Espectáculo de abertura promete casa cheia

Foram mais de dois mil os que marcaram presença ao longo de todo o dia de ontem, naquele que foi o último ensaio geral antes da grande festa do Desporto Escolar, que acontece esta noite no Estádio do Marítimo.

Foram longas horas de ensaio, para que esta noite o público madeirense possa registar, uma vez mais, um espectáculo único que une, o desporto, as escolas e uma Região.

Este ano a cerimónia de abertura tem como tema “Laços do Património Cultural”, uma forma de celebrar o Ano Europeu do Património Cultural.

O espectáculo da Festa do Desporto Escolar 2018 pretende assim explorar determinados conceitos que visam um melhor entendimento do património cultural e do modo como este surge na vida das comunidades. Assim, considerando a diversidade e o diálogo interculturais como essenciais a uma profícua coesão social, a Direcção de Serviços do Desporto Escolar, recorreu ao Património ‘LIVRO’, para o desenvolvimento de uma consciência universal, com referência à poesia madeirense, e ao Património ‘FAMÍLIA’, geradora de “Laços” que se perpetuam no tempo e rompem as barreiras do preconceito, fortalecendo o nosso sentido de pertença, educando-nos para o belo e para as boas práticas. Neste contexto, será evocado a história do Pinóquio e Gepeto, e em parceria com o Instituto de Segurança Social com o projecto “Pelo Direito de Crescer numa Família - Famílias de acolhimento”, a fada fará uma referência às ilusões que muitas vezes abraçamos e que nos deixam cegos para o sofrimento alheio.

No âmbito destas comemorações, será prestado ainda uma homenagem ao Porto Santo, “Ilha Dourada”, Património singular, que ao longo de 600 anos se tornou um espaço de encanto, ainda com tanto por descobrir e, de igual forma, invocar a literacia marítima numa perspectiva de dar a conhecer os tesouros e as forças que envolvem a relação Homem/Mar.