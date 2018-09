Chegou a vez de recordamos os candidatos a treinador do Século da Associação de Futebol da Madeira, que será conhecido amanhã, no Centro de Congresso do Casino. Agostinho Rodrigues, José Moniz, Leonardo Jardim, Luciano Magno de Sousa e Rui Mâncio são os nomes nesta lista.

Agostinho Rodrigues tinha ideias modernas para o seu tempo. Orientou alguns dos melhores jogadores madeirenses....