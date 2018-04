Especialista rendido ao Rum

O 2.º Festival de Rum da Madeira é uma forma de promover “um produto único” que começa a ser apreciado pelos madeirenses e que deixou rendido o embaixador do Rum no mundo, Ian Burrell, que leva excelentes referências do que é feito cá em termos de bebidas.

“O nosso povo madeirense, muitas vezes, não dá valor àquilo que tem cá dentro e parece que aquilo que está lá fora é de melhor qualidade. É um erro, mas estou também convencida de que não se dá informação suficiente da importância e do valor qualificativo daquilo que são determinados produtos da Região”, disse Paula Duarte, presidente do Conselho Directivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM).

No seu entender, estas acções de promoção levadas a cabo pelo IVBAM são um veículo de informação para o público em geral e deu o exemplo da realização das master classes, com a colaboração de Américo Pereira, que funcionam “como uma aula” que é dada às pessoas que estão a assistir ao evento, facultando tudo sobre a bebida que está ser servida, neste caso o Rum Agrícola da Madeira.

Para o 2.º Festival de Rum da Madeira veio Ian Burrell, embaixador do Rum no mundo, que para Paula Duarte é uma mais-valia para o evento, na medida em que este é “um excelente conhecedor dos runs a nível mundial”.

“O Ian Burrell ao ter esta função consegue fazer a comparação do Rum da Madeira aos outros runs que ele conhece. E nessa comparção que fez transmitiu que este é excepcional”, realçou.

A presidente do IVBAM disse que o especialista comparou “os nossos runs envelhecidos com outros runs, principalmente de origem Martinica, em que estamos muito próximos”. E apesar de Paula Duarte considerar que “o nosso tem os seus passos a dar”, “a nível de qualidade é comparável a outros runs de alta qualidade”.

Ao DIÁRIO, Ian Burrell elogiou “a excelente categoria” deste produto regional, tendo revelado que esta foi a primeira vez que esteve na Madeira, onde teve a oportunidade de constatar este facto que, com certeza, irá transmitir ao mundo.

Refira-se que ontem decorreu, no piso superior do Mercado dos Lavradores, um concurso com quatro barmen nacionais, que elaboraram cocktails com Rum Agrícola da Madeira e frutos regionais, com o objectivo de ser distinguido o melhor. O vencedor foi o algarvio João Roque.

Além disso, o Largo da Restauração do Funchal está a receber, desde o dia 19 de Abril, o 2.º Festival de Rum da Madeira, que se realiza até amanhã, dia 22 de Abril. Uma iniciativa que já vai no segundo ano consecutivo que a presidente do IVBAM disse que está a ter “uma boa adesão” por parte do público madeirense e estrangeiro.