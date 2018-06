Espanha ganha no fim

A Espanha conseguiu ontem uma magra vitória diante da Tunísia, no último jogo de preparação para o Mundial’2016, durante o qual esteve longe de impressionar.

Em Krosnodar, na Rússia, onde já se encontra a estagiar, diante do mesmo adversário com quem Portugal empatou (2-2), a 28 de Maio, sem Cristiano Ronaldo, a Espanha teve muita posse de bola, como é hábito, mas denotou alguma falta de agressividade em termos defensivos, pelo que foi a Tunísia, com muita facilidade em chegar à área contrária, quem criou as melhores ocasiões de golo.

Mas foram os espanhóis a marcarem, por intermédio de Iago Aspas, a passe de Diego Costa, já o cronómetro assinalava os 85 minutos.

Diante da Tunísia, Julen Lopetegui apresentou o seguinte onze: De Gea, Odriozola (Nacho, 46), Sergio Ramos, Gerard Piqué, Jordi Alba (Iago Aspas, 76) Busquets, Alcantara (Koke, 46), Isco (Lucas Vasquez, 46), Iniesta, David Silva (Marco Asensio , 61) e Rodrigo (Diego Costa, 60). f.s.