Esgrima em bom plano

A esgrima regional marcou presença no passado fim-de-semana, na Brandoa, nos Campeonatos Nacionais de Cadetes na disciplina de florete.

Na competição por equipas o CDR Santanense marcou presença em masculinos (César Rosa, José Freitas, Vítor Francisco e Luís Ramos) e femininos (Cláudia Gomes, Margarida Andrade e Érica Nascimento) tendo alcançado uma boa classificação, com a conquista do oitavo e do quinto lugar respectivamente.

No que diz respeito à competição individual, Cláudia Gomes (CDRS) foi a grande figura insular ao alcançar o quinto lugar final, depois de triunfar na eliminatória de acesso ao quadro de 8, por 15-9 contra a Sofia Gonçalves (SCPorto), mas na ronda seguinte, que lhe daria acesso ao pódio, perdeu 15-6 contra Marta Carvalho (GCP), a qual tinha vencido nas poules por 5-2. Margarida Andrade e Érica Nascimento (CDRS) tendo estas terminado na 13.ª e 14.ª posições respectivamente.

Nos masculinos Diogo Gouveia (CD 1.º Maio) fez uma boa poule, mas, na fase final, e por apenas três toques, no combate com o Gonçalo Pires (GCP), viu por terra o acesso ao quadro de 16, terminando em 18.º lugar. Já José Freitas (CDRS) ficou no 23.º posto, César Rosa (CDRS) no 32.º, Rodrigo Catanho (1.º Maio) no 33.º, Vítor Francisco (CDRS) no 37.º e Luís Ramos (CDRS) no 39.º.