Esgrima consagra campeões de seniores

Ricardo Drumond (ARCA d´Ajuda) e Maria Spínola (CDR Santanense) são campeões regionais de esgrima São Gonçalo, em seniores, títulos alcançados na Sala de Esgrima do Funchal. Ricardo Drumond conquistou o título depois de um duelo com João Magina (CDR Santanense), que terminou 15-9. Os troféus de terceiro lugar foram para Ricardo Catanho e Diogo Henrique, do CD 1.ºMaio.

Na competição feminina, Maria Spínola venceu na final à atiradora Lídia Sousa (CD 1.º Maio), terminando em 15-12. Teresa Afonseca (CDR Santanense) e Sara Mota (CD 1.º Maio) conquistaram o terceiro lugar.

Nas equipas masculinas, o CDR Santanense A (João Magina, Vítor Bettencourt e Alexandre Câmara) conquistou o título diante do CD 1.º Maio (Ricardo Catanho, Miguel Nóbrega, Diogo Gouveia e Fábio Catanho), por 45-40. Em equipas femininas, o CD 1.ºMaio conquistou o ouro ao vencer o CDRSantanense, por 45-33. Os prémios Fair-Play foram para Laura Freitas (CD 1.º Maio) e João Magina (CDR Santanense) que acusou um toque contra si própRio numa fase muito importante da competição.