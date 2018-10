Escrever para disciplinar

Manuel Veloso Brito nasceu em Coimbra, no ano de 1948. Licenciou-se em Medicina e obteve as especialidades de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular. Após um ano como médico residente no Hospital St. Mary’s, em Londres, regressou ao Funchal onde exerceu a sua profissão, até 2006. Nesse período, foi presidente do Conselho da Ordem dos Médicos da Madeira, entre 1993 e 1999 e, posteriormente,...