Escola que dá ‘cartas’

A equipa de juniores da Francisco Franco inicia este domingo a participação na segunda fase da Taça Nacional do escalão, defrontando, em Alcobaça, pelas 17 horas, o Burinhosa, o principal candidato à vitória desta competição, que conta ainda com as equipas do AMSAC e Oficinas de São José, ambas de Lisboa.

Com uma formação constituída por quase 90% de jogadores juniores de primeiro ano, a Francisco Franco conseguiu já um histórico sucesso na primeira fase da Taça Nacional, onde defrontou o Portimonense e o Almodovar, que conseguiu ultrapassar.

“Orgulhosamente estamos a representar a Região no futsal nacional no escalão máximo da formação, fruto de um enorme esforço do ‘staff’ do clube, que com poucos recursos humanos e financeiros, tem dignificado o nome da Madeira, bem como do Clube Desportivo da Escola Francisco Franco”, explica Tiago Rosa, o treinador da equipa, sublinhando que “nesta fase tem sido difícil suportar as despesas”. “Se não fossem os nossos parceiros teria sido impossível embarcar nesta aventura, por isso estamos gratos a todos os que de alguma forma nos estão a ajudar”, vincou, acrescentando ainda que “com o empenho, dedicação, união do grupo e esforço, que simbolizam este grupo, tudo é possível”. “Mas, talvez seja irrealista pensarmos que com uma equipa tão jovem é possível terminar esta fase no primeiro lugar”, acrescentou.