Escola náutica é oportunidade

A Madeira tem oportunidade única para afirmar-se como centro de formação de profissionais com competências no domínio marítimo.

Criar uma escola náutica é hipótese sustentável, dada a quantidade de navio registados no MAR e do facto de Portugal não estar a formar profissionais suficientes para dar resposta às diversas solicitações.

Uma ideia saída do encontro da European International Shipowners Association of Portugal (EISAP) que nas passadas quinta e sexta-feira celebrou o segundo aniversário na Região, trazendo mais de 40 operadores internacionais, entre armadores com navios registados no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR), passando por agentes e por empresas de shipping management.

Os armadores não se vão substituir às entidades nacionais e regionais no domínio da formação mas entendem que este pode ser um projecto susceptível de ser abraçado pelo governo regional, pela UMa em colaboração com universidades do norte da Europa. “A EISAP assume que se houver interessados em avançar com este projecto, não só transmite conhecimentos, como cria ligações”, refere o porta-voz da associação, Gonçalo Santos, sublinhando que a Região pode gerar ainda mais riqueza se for capaz de acrescentar valor ao MAR com uma série actividades a este associadas.

No encontro da EISAP estiveram presentes alguns dos principais armadores do MAR, entre os quais a Ahrenkiel, a Briese, a NSB, a Amisco. Contou ainda com presença do Director Geral da Administração Marítima Portuguesa, José Carlos Simão e do Director Geral das Políticas do MAR, Ruben Eiras e com grande envolvimento do executivo regional.

Uma reunião produtiva por sentar à mesma mesa os diversos players. “Criou-se um ambiente em torno do MAR que é altamente positivo, concluindo-se que é um verdadeiro projecto nacional e que os armadores conseguem congregar todas as sensibilidades à sua volta”, referiu o porta-voz da EISAP, Gonçalo Santos.

Um encontro que serviu para os armadores apresentarem reivindicações e que passam sobretudo pela regulação da utilização de guardas armados a bordo das embarcações que navegam com bandeira portuguesa. Neste momento, Portugal é, a par da Lituânia, o único país da União Europeia que ainda não adoptou as recomendações da Organização Marítima Internacional, no que concerne à segurança de navios que navegam em zonas sinalizadas com actividade de pirataria.

Há abertura da República em relação a esta matéria, sendo certo que o Ministério do Mar já se encontra a preparar legislação neste sentido.

A certificação electrónica para o registo de tripulantes de navios que avança já em Julho, o reforço de recursos humanos da Comissão Técnica do MAR foram outras garantias

Na reunião foram também abordados os esforços que estão a ser feitos pelo Governo Regional, através da Vice-Presidência, para resolver alguns constrangimentos ao funcionamento do RIN-MAR e ao seu desenvolvimento, particularmente no que se refere aos aspetos jurídicos relacionados com o Registo de Hipotecas, por forma a adequá-lo às condições vigentes na maioria dos grandes registos marítimos, permitindo assim melhorar as condições de concorrência do Registo Internacional, num sector altamente competitivo.

O Registo Internacional de Navios da Madeira é, actualmente, um dos mais fortes instrumentos de desenvolvimento da Estratégia Nacional para o Mar em Portugal e o registo de navios que mais cresceu em toda a Europa, tendo passado de uma frota de 290 navios, em 2015, para 476 navios registados em 2017.

A EISAP – European International Shipowners Association of Portugal foi fundada em 2016, representando mais de 90% dos armadores que possuem navios que ostentam a bandeira portuguesa. É uma associação privada.

Com sede no Funchal, assegurando a proximidade ao Centro Internacional de Negócios da Madeira - que integra o Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) – tem também escritórios em Lisboa, garantindo uma ligação mais directa com os seus associados. É presidida por Robert Lorenz-Meyer, past presidente da BIMCO, a maior associação de shipping do mundo. Tem como presidente da Assembleia Geral o advogado português Pedro Rebelo de Sousa.