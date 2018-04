Escola de São Filipe participa em projecto de ‘Erasmus’

A EB1/PE de São Filipe, juntamente com as escolas de Tivoli - Itália e Strzegom - Polónia, participa na última ‘Transnational Meeting’ (TM) referente ao projecto de ‘Erasmus+’ que se encontra a desenvolver há já dois anos lectivos, denominado ‘Knowledge without love will not stick’, na cidade de Aksaray, na Turquia.

Os professores responsáveis por este projecto participarão, entre os dias 17 e 20 de Abril, em algumas actividades socioculturais, que visam cimentar o trabalho que tem sido realizado até ao presente, no âmbito do ensino em estreita ligação com as emoções.

Na óptica dos participantes, e tendo em conta que a sociedade actual, cada vez mais pautada pela celeridade da informação e pelos raitings escolares, é com orgulho que se vêem envolvidos num projecto desta natureza, que centra o ensino no aluno e nas suas especificidades, particularmente na sua riqueza emocional e que ganha um relevo e uma importância fulcrais no próprio rendimento escolar dos discentes.

Sendo assim, nesta recta final, os docentes responsáveis pela sua implementação e, consequentemente, pela sua concretização sublinham a importância de projectos desta índole no seio escolar, reiterando que, de facto, “o conhecimento sem amor não permanecerá”, uma vez que, hoje, é imperativo compreender que a inteligência emocional facilita a aprendizagem e promove a perpetuação do saber.