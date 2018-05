Escola de Dança realiza ‘O Rei Leão’

A Escola de Dança do Funchal realiza, nos dias 5 e 6 de Julho, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o musical ‘O Rei Leão’, baseado no tão afamado filme da Disney, que foi um dos favoritos do público. Miúdos e graúdos.

O espectáculo será protagonizado por alunos entre os 3 e os 18 anos, da Escola de Dança do Funchal, que contam esta aventura através do canto, teatro, dança clássica e dança contemporânea.

“Revisitar um clássico é sempre redescobri-lo. Ver o Rei Leão hoje é encontrar a criança que um dia fomos, que se deslumbrou ao ver um Mufasa poderoso e justo, gritou enraivecidamente contra Scar e torceu por Simba a cada segundo. Trazer à cena este espectáculo é passar um testemunho valioso, que sabemos o quão marcante foi para nós, a esta geração que vemos agora crescer”, diz a organização do evento.

No dia 5 de Julho, o espectáculo realiza-se, das 10 às 15 horas, e no dia 6 de Julho, às 10 horas, sendo este o horário escolar.

Os bilhetes custam três euros para grupos de escolas (ou outros, através de contacto) com dois acompanhantes. Este valor é aplicado apenas nas sessões para público escolar, mediante reserva, que pode ser feita através do e-mail secretaria.escoladancafunchal@gmail.com ou para os contactos 960411951 e 291236701.