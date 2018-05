Escocês Sandy Kilpatrick vem à Feira do Livro

É mais um nome, desta vez ligado à música e também à literatura, que está confirmado no cartaz da Feira do Livro do Funchal, cuja 44.ª edição decorre de 25 de Maio a 3 de Junho, numa organização da autarquia funchalense. Trata-se de Sandy Kilpatrick, músico escocês a residir em Portugal há largos anos, que vem apresentar o seu novo álbum num concerto marcado para o Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 3 de Junho, um dia depois do lançamento da versão em livro do seu novo trabalho musical.

O escocês fala sobre o concerto na ilha, em que a sua banda - Sandy Kilpatrick & The Origins Band - será acompanhada por convidados muito especiais - o coro da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia: “Fui à Madeira em Novembro para ver o concerto de um grande amigo, o brilhante cantautor Valter Lobo. Antes do espectáculo, durante uma reunião com a directora do Teatro, Sandra Assunção de Nóbrega, eu falei sobre a possibilidade de ter um envolvimento mais profundo com a comunidade na ilha, mais particularmente a comunidade musical”, começa por dizer o músico.

“Este tipo de compromisso é fundamental para ideia do álbum ‘Confessions from The South’, as canções são reflexões das pessoas, de locais e experiências de vidas a serem inteiramente vividas. A Sandra sugeriu o coro e, para além de colaborarem em algumas músicas do álbum, tive a ideia de fazer uma nova versão do ‘I Like How it Feels’, com eles, não só para agradecer o reconhecimento de Cristiano Ronaldo, mas também em homenagem à ilha paradisíaca da Madeira – é um sítio glorioso, viveria feliz lá”.

Novo registo musical em foco

Após o lançamento de ‘Confessions from The South’ em Março do ano passado, a formação Sandy Kilpatrick & The Origins Band visitou uma selecção de teatros e outros auditórios do País, recebendo aclamação crítica.

Kilpatrick já tocou em cafés, livrarias e bares, fortes e castelos, catedrais e embaixadas, e também já partilhou o palco com alguns dos maiores nomes da música, como os Muse, os Elbow e The Waterboys, e construiu assim a reputação de um artista acessível, cativante e natural.

Em 2013, Sandy foi convidado pelo jornalista do New York Times, Dan Kaufman, líder da banda ‘Barbez’, de Brooklyn, para colaborar num espectáculo no festival FMM de Sines. No fim desse mesmo ano, foi contactado pela agência de Cristiano Ronaldo, para este usar uma das suas músicas, ‘I Like How It Feels’, num vídeo de ano novo que celebrava os melhores momentos de Ronaldo em 2013. Este foi o início da sua relação com a Madeira que está agora a florescer.

Sobre o álbum

O álbum ‘Confessions From The South’ conta com 10 músicas escritas e compostas por Sandy Kilpatrick. São temas que percorrem regiões e cidades desde o Algarve ao Gerês, passando também pelas ilhas. Uma homenagem a Portugal e que contém a portugalidade já inerente à personalidade do artista escocês que se mudou para Vila Nova de Famalicão há mais de 15 anos.

É um projecto de uma intimidade e tom de celebração incrível. Uma obra que celebra diferenças e a união entre os povos, um trabalho de um artista que não reconhece fronteiras e se assume como contra-corrente aos novos paradigmas e discursos contemporâneos de muros e separação. É um álbum carregado de esperança num mundo cada vez mais cinzento.

Kilpatrick entra agora numa nova fase com este álbum e o lançamento da versão em livro, no Funchal, no dia 2 de Junho, um dia antes do seu concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias. O álbum tem dez canções inspirados em 10 locais sublimes em Portugal. ‘The Laurel Woods’ é a canção inspirada na Madeira. A versão em livro de ‘Confessions from The South’ é um documento visual e poético que reúne fotografias e textos inspirados em 10 locais do País.