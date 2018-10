Escapar à morte com humor e ironia

A morte entre a comédia e a ironia. O medo, o cinismo, o interesse e a falsidade são aspectos que se cruzam em ‘A Birra do Morto’ é a nova escolha da Oficina de Teatro do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos (OFITE). Sob a direcção artística de Zé Abreu, o grupo apresenta em ante-estreia a nova produção no dia 19 de Outubro em casa, às 21 horas, uma sessão já esgotada. Está...