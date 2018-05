Erasmus procura atrair empreendedores

Sendo a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) uma das organizações intermediárias em Portugal no Programa Erasmus para Jovens Empreendedores, sendo que na Madeira, neste momento, não há nenhuma organização disponível para acompanhar potenciais novos empreendedores e empresários de acolhimento, a associação procura interlocutores que possam receber jovens europeus empreendedores na Madeira.

Segundo a ANJE, neste momento, acompanha dois novos empreendedores da Madeira, que foram transferidos pela Startup Madeira que até Janeiro de 2018, estava activa neste programa. E como já houve outras participações de novos empreendedores acompanhados pela organização intermediária da Madeira, na altura pela Startup Madeira, nesse sentido para que haja mais oportunidades de participação neste programa, lançam o apelo a novos candidatos, tanto para fazer o programa fora como para receber os que possam querer vir experimentar as potencialidades da Madeira.

Este sub-projecto do Erasmus é um programa de intercâmbio que vigora em 39 países e viabiliza o crescimento conjunto de jovens empreendedores e empresários de acolhimento. As experiências de mobilidade podem variar entre um e seis meses, beneficiando os participantes de uma bolsa que oscila entre 530 e 1.100 euros de acordo com o custo de vida da nação de acolhimento. A ANJE já apoiou directamente 20 empresários no âmbito do programa.

O programa dinamizado pela União Europeia visa proporcionar uma oportunidade de aprendizagem ‘on the job’ aos novos empreendedores e aos empresários de acolhimento, fomentando o desenvolvimento de competências úteis para a gestão de negócios. As candidaturas estão disponíveis online.

Integra, desde 2012, o programa de Competitividade e Inovação. Empreendedorismo, formação, experiência profissional, parcerias e networking são alguns dos elementos integrados na proposta de valor das experiências de mobilidade. Os empreendedores interessados em lançar o seu próprio negócio ou com empresa criada nos últimos três anos e os proprietários/gestores de pequenas e médias empresas são os principais destinatários do programa.

Elegíveis para as experiências de mobilidade são os 28 Estados-Membros da União Europeia, bem como Liechtenstein, Noruega, República da Macedónia, Islândia, Montenegro, Turquia, Albânia, Sérvia, Estados Unidos da América (Nova Iorque e Pensilvânia), Israel e Singapura.

Os novos empreendedores têm oportunidade de frequentar a referida formação ‘on-the-job’ numa pequena ou média empresa sediada num país participante no programa e durante o período da estadia, o participante poderá assim recolher contactos, informações e ferramentas relevantes para facilitar o arranque ou fortalecimento do seu novo projecto.

O acesso facilitado a novos mercados, a cooperação internacional e o maior potencial de colaboração com parceiros de negócio no estrangeiro figuram como outras vantagens associadas ao programa. Já os empreendedores de acolhimento actuam como ‘coaches’ ou mentores, beneficiando da criatividade ou novas ideias sugeridas pelos jovens empreendedores para optimizarem os seus negócios ou apostarem em novos mercados. Este intercâmbio é também uma oportunidade para os empreendedores mais experientes acolherem aqueles que poderão ser no futuro, a médio/longo prazo, os seus parceiros de negócio estrangeiros.

Para consultar informações sobre o Erasmus para Jovens Empreendedores ou submeter a sua candidatura deve aceder em www.anje.pt/portal/anje-erasmus-para-jovens-empreendedores.