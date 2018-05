Equipas madeirenses foram colocados na Série A

A Federação Portuguesa de Futebol apresentou um esquema provisório da composição das séries do Campeonato de Portugal da próxima temporada, no qual as equipas madeirense - União, Marítimo B e Pontassolense - aparecem integradas na Série A.

O Campeonato de Portugal vai em 2018/2019 ser disputado num novo modelo competitivo, com 72 equipas, passando a prova a ter apenas uma fase, a regular, com quatro séries, cada uma com 18 equipas.

Finalizadas as 34 jornadas da fase regular, os dois primeiros classificados de cada uma das séries irão disputar o ‘play-off’ de subida, descendo aos distritais os últimos cinco de cada série.

Ainda não está garantido que a posição das equipas insulares seja esta, até porque há muito em jogo e por decidir, uma vez que o União ainda luta, na secretaria, por um lugar na II Liga e o Pontassolense não deverá avançar [ver texto principal].

Desta forma, a Madeira poderá ficar representada no Campeonato de Portugal da próxima temporada por apenas uma equipa, o Marítimo B.

Certo é que a confirmar-se a presença de mais do que um clube madeirense neste campeonato nacional, ao contrário do aconteceu na última temporada, serão incluídos na mesma série.

Série mais a Norte de Portugal

Como referido, a colocação das equipas madeirenses poderá ainda sofrer alterações. Para já estão na zona mais a Norte de Portugal, possivelmente a mais competitiva de todas. f.s.