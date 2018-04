Equipamento desejado no Aeroporto foi recusado

A reclamada instalação no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo de equipamentos de recolha de informação mais precisa sobre as condições de vento, como é o caso do sistema LIDAR - ‘Light Detection And Ranging’, aparelho que permite fornecer ao controlo aéreo informações mais precisas sobre a intensidade da turbulência numa vertente distância e altura sobre a pista, terá sido rejeitada pela Região no ano 2000, na altura da última ampliação da pista.

Fonte ligada ao Governo Regional na altura, assegurou ao DIÁRIO que o LIDAR, o equipamento que recentemente foi sugerido por André Sales Caldeira, piloto de aviação comercial, durante a audição parlamentar sobre ‘Avaliação da Operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo’, só não está instalado em Santa Cruz porque a sua ‘oferta’ foi recusada quando se procedeu à ampliação da pista.

Assunto que Duarte Ferreira, da ANAM, recusou esclarecer. Remeteu quaisquer comentários para a administração da ANA, As tentativas de contacto com a autoridade dos aeroportos em Portugal revelaram-se infrutíferas.

André Caldeira, piloto de linha aérea há vários anos, admite já ter ouvido falar deste assunto.

“A primeira vez que ouvi falar de um sistema LIDAR foi em 2007. Fiquei surpreendido quando me disseram que este sistema já havia sido proposto para equipar o Aeroporto da Madeira, mas a verdade é que não se fez nada”, constata. Diz desconhecer as razões que terão motivado essa decisão.

Reitera contudo que a instalação do sistema LIDAR, “já testado noutros aeroportos, como o de Hong Kong, seria uma grande ajuda. Não sou só eu como piloto que defendo isto. Tenho falado com alguns controladores de tráfego aéreo que já assistiram a uma apresentação técnica e também concordam com esta ideia ou outra semelhante, desde que o objectivo seja trazer uma mais valia para operação aeroportuária”, reforça. O exemplo que deu do Aeroporto de Hong Kong deve-se à orografia semelhante à da Madeira, nomeadamente por estar na proximidade do mar e junto de uma montanha e sofrer fenómenos meteorológicos quase semelhantes ao da Madeira.

“Este tipo de equipamentos permitiria à torre de controlo, fornecer informações mais precisas sobre a intensidade da turbulência numa vertente distância e altura sobre a pista”, explicou André Caldeira. Acrescenta que “este meio técnico contribuiria para colmatar a lacuna ao nível de equipamentos de leitura dos ventos e possibilitaria uma melhor percepção durante a fase de aproximação e descolagem”.

Motivo para considerar que o Aeroporto da Madeira deve ser equipado com mais meios técnicos, mas também diz ser importante novos estudos sobre as condições atmosféricas do aeroporto, assim como, a necessidade de rever e passar os limites para recomendações adequados ao nosso aeroporto, tal como acontece nos outros aeroportos”, sustenta o piloto de aeronave.

Esclarece que os vários pontos de vista que levou à audição parlamentar, foi baseado em informações de colegas e de conterrâneos que operam para Hong Kong, sobre “as vantagens que tiram deste equipamento”. Entre os testemunhos de quem voa para aquela região administrativa especial da China, destaca a opinião de pilotos madeirenses que trabalham para companhias de aviação asiáticas e que também consideram a ajuda destes equipamentos uma mais-valia para a segurança aérea.

O DIÁRIO apurou entretanto que dotar o Aeroporto da Madeira com o sistema LIDAR, implicaria instalar mais do que um destes aparelhos, para garantir a cobertura desejada, sendo que o custo estimado destes equipamentos poderá aproximar-se dos 3 milhões de euros.

Confrontado com estes números, André Caldeira limitou-se a tirar uma conclusão:

“Se levarmos em linha de conta que no último ano o Aeroporto da Madeira movimentou mais de 3 milhões de passageiros, bastaria um euro por passageiro para adquirir um destes aparelhos”, concretizou.