A Madeira esteve em plano de evidência, no passado fim-de-semana em mais uma prova internacional de Taekwondo, desta feita no terceiro Open de Poomsae do Taekwondo Clube Santo António Cavaleiros, que teve lugar em Loures.

Numa prova que contou com mais de 500 atletas em representação de 12 países, o trio feminino do CS Marítimo voltou às medalhas. O feito foi alcançado por Isabel...