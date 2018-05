Equipa de sub-23

Apesar de se ter inscrito no Campeonato Nacional de Sub-23, que avançará na próxima temporada, o Nacional poderá não participar na prova, em sinal de protesto para com o modelo que foi apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que determina que os alvinegros comecem a competir na II Divisão, juntamente com Académica, Leixões, Famalicão, Sp. Covilhã, União da Madeira, Cova da Piedade, Gil Vicente e Oliveirense, os outros oito clubes da II Liga que deram o sim à nova competição, que arranca a 3 de Agosto.

Apesar de só se terem inscrito 23 clubes para o campeonato de sub-23, o modelo apresentado pela FPF prevê um primeiro escalão com 14 clubes, com as equipas que se encontram neste momento a disputar a I Liga - Belenenses, Benfica, Boavista, Desp. Aves, Estoril, Feirense, Marítimo, Portimonense, Rio Ave, Sporting, Sp. Braga, Tondela, V. Guimarães e V. Setúbal -, sem salvaguardar, por exemplo, a eventual descida de Feirense, Estoril e Vit. Setúbal - um deles desce de certeza à II Liga - ou a subida do Nacional.

Por força deste regulamento, o clube alvinegro, que ainda não tomou uma posição oficial sobre a matéria, equaciona se justifica o investimento para jogar numa prova que será disputada a quatro voltas, com os dois melhores classificados a subirem ao principal escalão.

Já o campeonato principal dos sub-23, com os tais 14 clubes inscritos, será disputado em duas fases. Numa primeira, jogam todos contra todos, ao longo de 26 jornadas, com os seis primeiros classificados a se apurarem para a fase de apuramento do campeão, jogando novamente todos contra todos durante dez jornadas. Já os oito últimos classificados da primeira fase disputarão a fase de manutenção, jogando também todos contra todos ao longo de 14 jornadas.

Tendo em conta as críticas, o modelo poderá ser alterado. Se não for, haverá desistências...