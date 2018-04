Equipa de Costinha terá apoio extra em Barcelos

Os adeptos do Nacional que residem no continente português, sobretudo estudantes, estão a mobilizar-se no sentido de apoiarem a equipa de futebol que joga no domingo no Estádio de Barcelos, diante do Gil Vicente.

Segundo apurámos, de Lisboa deve sair uma comitiva a rondar a meia centena de simpatizantes alvinegros, que se vão fazer à estrada a partir das cinco da manhã de domingo, num autocarro contratado para o efeito.

Do Porto sairá uma outra comitiva, com sensivelmente o mesmo número de adeptos, tudo apontado para que em Barcelos estejam mais de cem alvinegro a incentivar e apoiar a turma orietanda por Costinha, que está a duas vitórias de assegurar o regresso à I Liga, de forma matemática.

Recorde-se que para este embate, da 35.ª jornada da II Liga, o Nacional não poderá contar com Jota e Diogo Coelho, que irão cumprir castigo.

De resto o plantel está na máxima força, sem lesionados, e com grande confiança.

Fábio Mendonça convocado para a selecção de sub-15

À margem refira-se que o jovem alvinegro Fabiano Mendonça foi convocado para representar Portugal no XV Torneio das Nações, em sub-15, que se realiza entre os dias 28 de Abril e 2 de Maio, repartido entre a Áustria e a Itália.

A selecção lusa joga primeiro na Áustria, onde defronta a Noruega no dia 24, a Costa Rica no dia 26 e a Áustria no dia 27.

Os jogos das meias-finais e da final disputam-se em Itália, a 29 de Abril e 2 de Maio. f.s.