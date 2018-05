Equipa B inscrita na II Liga

O Marítimo inscreveu a sua equipa B na II Liga, pese embora a participação da jovem formação maritimista não esteja confirmada.

De acordo com os regulamentos, se uma das equipas B que competem na II Liga desistir de participar no segundo escalão do futebol profissional português, será substituída por outra que esteja a disputar o Campeonato de Portugal sendo que, no caso, o Marítimo é a única equipa dos escalões profissionais a jogar no terceiro escalão nacional.

Neste contexto, das cinco equipas que disputam a presente edição da II Liga, o Sporting já desceu, enquanto o Braga B luta pela manutenção. No caso de desistências de alguma das restantes equipas (Benfica, FC Porto e Vitória de Guimarães, ou ainda o Braga, se não descer) será o Marítimo a ocupar essa vaga, pelo que a SAD maritimista, sendo para o efeito convidada, pelo que, e para os devidos efeitos, a SAD procedeu à inscrição da sua equipa B, cujo prazo expira a 18 de Maio.

Sub-23 também avançam

De qualquer modo, mesmo que o Marítimo B não venha a participar na II Liga, é ponto assente que a SAD verde-rubra vai manter o projecto no Campeonato de Portugal, cumulativamente com a equipa de Sub-23, inscrita no Campeonato Nacional que a Federação Portuguesa de Futebol criou e vai levar a efeito já na próxima temporada.

Refira-se, a este propósito, que a F. P. F já agendou a data para o inicio dos Sub-23, que será 18 de Agosto, tendo igualmente marcado o início do Campeonato de Portugal, que vai arrancar a 12 do mesmo mês de Agosto. Nesta equação, falta saber se a equipa C vai manter-se na Divisão de Honra da Associação de Futebol da Madeira.