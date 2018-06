Época Balnear arrancou em 35 das 54 praias

A obrigação de assegurar vigilância nas qualificadas praias de banhos durante todo o período indicado para duração da época balnear voltou a falhar em muitas destas águas balneares. Entre os incumprimentos estão algumas praias do Funchal (Gorgulho, Formosa e Praia Nova) e de Santa Cruz (Palmeiras e Reis Magos). Embora já reincidentes neste incumprimento, a pleno funcionamento deverá ser regularizado ainda antes da chegada do Verão.

Funchal (10), Câmara de Lobos (2) e Santana (1) são os municípios onde todas as praias oficialmente identificadas deverão assegurar vigilância a banhistas. Deste trio, destaque para a ‘capital’, que ‘promete’ fazer o pleno, sedo também o concelho com mais espaços balneares identificados. Dez ao todo, oito dos quais geridos pela Frente MarFunchal. As excepções são a praia do Areeiro, que volta a ter como concessionário a unidade hoteleira local, o Hotel Orca Praia, e o complexo balnear do Clube Naval do Funchal.

Importa no entanto esclarecer que a teórica cobertura total não significa que na prática toda a área balnear da cidade venha a ter vigilância de nadadores-salvadores. Exemplo concreto desta incongruente realidade verifica-se todos os anos na praia Formosa, porque a zona classificada como praia de banhos (implica vigilância a banhistas) tem sido assegurada somente no recanto Poente daquela ampla frente-mar, com quase um quilómetro de extensão. Dito de outra forma, esta água balnear normalmente só é ‘praia’ nos 100 a 150 metros do lado Poente, zona oficialmente coberta por nadadores-salvadores.

Cumprindo com a tradição, o período mais alargado da época balnear na Madeira envolve quatro meses, entre 1 de Junho e 30 de Setembro. Esta duração da época balnear ocorrerá em apenas 11 praias de banhos - Cabeço da Ponta, Calheta, Fontinha e Ribeiro Salgado, todas em Porto Santo, Galo Mar, Roca Mar, Reis Magos e Palmeiras, em Santa Cruz, e ainda nas piscinas naturais do Porto Moniz, no complexo de piscinas de Ponta Delgada, em São Vicente, e na praia do Areeiro, no Funchal. Apenas três concelhos, Porto Santo, Porto Moniz e São Vicente, fazem o pleno da época balnear a vigorar nas respectivas águas balneares. O mesmo só não acontece em Santa Cruz porque o Garajau volta a adiar o arranque oficial para o início de Julho. No lote restrito de praias a assegurar vigilância os quatro meses, figura ainda a praia do Areeiro, no Funchal.

Calheta e Machico ‘adiam’ para Julho

As águas balneares do concelho da Ribeira Brava voltam a ser as mais tardias no arranque da época oficial. Só iniciam a 2 de Julho, no rescaldo dos festejos do São Pedro, mas perduram até final de Setembro. Também em Julho, mas logo no dia 1, volta a arrancar a época balnear nas praias de areia da Calheta e de Machico (Banda d`Além), prolongando-se até meados de Setembro (dia 16).

Também só a partir de 1 de Julho começa oficialmente a época balnear na praia do Vigário, em Câmara de Lobos, e do Garajau, em Santa Cruz. Esta última volta a ter a duração mais curta da época balnear, prevista encerrar a 30 de Agosto. Também pouco mais de dois meses é o período balnear a vigorar no calhau do Vigário, em Câmara de Lobos. Aqui acresce o primeiro fim-de-semana de Setembro (culmina no dia 2).

Em suma, apesar de este ano a Região ter ganho mais duas águas balneares – Maiata, no Porto da Cruz e Quinta do Lorde, no Caniçal – no total só acresce mais uma praia comparativamente a 2017, devido à exclusão de A Baixa, na Ponta do Sol, ‘riscada do mapa’ balnear devido à instabilidade do talude sobranceiro.