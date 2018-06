Entusiasmo nos primeiros Estados Gerais

O arranque dos Estados Gerais do PS, que têm o grande objectivo de preparar um programa de Governo e não eleitoral, como fez questão de afirmar o candidato a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, esgotou a capacidade da sala do hotel Pestana Casino Park. Gente de várias origens da sociedade madeirenses e de áreas políticas diferentes. Algumas, seguramente na expectativa de que a (por elas) desejada mudança política passa trazer-lhes algum protagonismo.

A sessão de abertura e um dos primeiros painéis da tarde foram marcados pelas questões da saúde, mas também pelas económicas. A isso não foram alheias as presenças dos ministros do Governo de António Costa, com as tutelas da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Os dois fizeram questão de dizer que não estavam como ministros, mas foi dessa forma que foram apresentados aos participantes no encontro.

Na área da saúde, Adalberto Campos Fernandes disse que os grandes problemas que se colocam à Madeira, também se apresentam no País. O ministro garantiu, igualmente, que a construção de novo hospital do Funchal “é uma realidade que se aproxima”.

Tal como viria ser ideia predominante no painel da tarde, dedicado à saúde, Adalberto Campos Fernandes fez questão de lembrar que não são os edifícios que resolvem os problemas no sector da saúde. São importantes e no caso da Madeira, seguramente uma mais-valia, mas não chegam. É necessária uma aposta nas pessoas, nos profissionais.

Questionado sobre o cancelamento de um encontro como secretário regional da Saúde, marcado para a última sexta-feira, o ministro garantiu ter tido como causa exclusivamente questões de agenda, que não especificou, e nenhuma motivação política. O cancelamento foi lamentado por Pedro Ramos, em entrevista ao DIÁRIO.

Ainda sobre o tema saúde, ganhou destaque, na parte da tarde, o elogiou do bastonário da Ordem dos Médicos ao presidente do Conselho Médico da Madeira, António Pedro Freitas, que foi alvo das críticas do secretário regional da Saúde, por coordenar o grupo de trabalho na área da saúde do PS. Segundo Miguel Guimarães, António Pedro Freitas tem feito “um magnífico papel (...) em defesa dos doentes” da Madeira.

Na área da Economia, Manuel Caldeira referiu-se a vários aspectos da economia que estão bem, tanto ao nível regional como nacional, de que o caso mais evidente é o turismo. Mas é preciso fazer mais, por exemplo, no caso regional, diversificando a base da economia, por exemplo na área tecnológica. Como lembrou o ministro, as tecnologias não se submetem às barreiras físicas.

Quem também interveio na sessão de abertura dos Estados Gerais do PS foi Paulo Cafôfo. O candidato a presidente do Governo subscreveu Adalberto Campos Fernandes quando afirmou que “não basta o hospital (...), não resolve todos os problemas”.

Cafôfo disse que se propõe liderar um projecto para dez anos na governação e elogiou as pessoas que coordenam as áreas temáticas, pela coragem da participação. Uma elogio e agradecimento que estendeu aos participantes nos estados Gerais. “A esperança dos madeirenses é terem um projecto aberto a todos, que governe para todos.”