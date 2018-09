Entronização do príncipe do Mónaco custou 75 mil

A entronização do príncipe Alberto II do Mónaco pela Confraria do Vinho Madeira custou à Região pelo menos 75 mil euros, mais IVA. É esse o somatório dos valores por que foram adjudicados três contratos, no âmbito da entronização realizada na última sexta-feira. Esses três contratos dizem respeito a refeições, aluguer de tendas e às decorações do espaço do Instituto do Vinho (IVBAM)....