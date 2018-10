Entre máscaras e heranças

Começa amanhã a 5.ª edição do Festival de Teatro de Machico, este ano a contar com oito grupos e com sessões aos sábados e domingos, até ao final deste mês. Na lista de convidados estão quatro formações do continente e três madeirenses, a que se junta o anfitrião, o Grupo de Teatro de Machico.

A edição de 2018 abre com um dos convidados nacionais. ‘O Último Baile do Sr. José da Cunha’ é a proposta do grupo A Flor de Aldriz, é uma comédia para acompanhar no Forum Machico, onde vão ser apresentados todos os espectáculos, aos sábados a partir das 21 horas e aos domingos pelas 18 horas.

‘O Último Baile do Sr. José da Cunha’ é uma comédia num acto criada a partir da obra do escritor Júlio Dinis. No centro desta ‘dança’ estão ‘Ernesto’ e ‘Alberto’, dois amigos que decidem revelar-se às suas amadas num baile de máscaras. Numa época em que as regras eram rígidas e o socialmente aceitável muito limitado em termos de relações, para facilitar o encontro desejado, os dois decidem fazer um acordo. Entre maridos ciumentos, propostas indecentes e máscaras, há sempre algo que pode correr mal.

Neste elenco entram António Cruz como ‘Sr. José da Cunha’, Sandra Sousa como ‘Dona Eulália’; Alberto Silva como ‘Pedro da Silva’; Francisco Silva como ‘Alberto Sousa’; Paulo Ribeiro na pele de ‘Ernesto Lima’; Daniela Lino como ‘Virgínia’; e Bárbara Silva é a Empregada. Participam ainda como figurantes Jorge Braga e Susana Braga.

O grupo de Santa Maria da Feira é encenado por Benjamim Soares, que é responsável ainda pelos adereços e cenários desta produção do grupo amador. José Pedrosa tem a seu cargo a operação de luz e som e Delfina Oliveira assegura os figurinos, entre várias outras colaborações a nível técnico.

Os bilhetes para este espectáculo custam 3,5 euros para o público em geral. Se comprar logo os bilhetes para sábado e domingo custam 3 euros cada, assim como também pagam 3 euros por pessoa os grupos de cinco ou mais espectadores. O bilhete para o conjunto das sete sessões previstas até ao dia 28 custam 18 euros. De fora fica o espectáculo do grupo 4Litro, cujos bilhetes custam 5 euros cada.

No domingo há nova proposta neste encontro de teatro amador, uma nova comédia que promete vir “cheia de peripécias e de personagens hilariantes”. Chama-se ‘A Mansão’ e é trazida pelo TACCO - Teatro Amador do Círculo Católico de Operários (Vila do Conde – Porto).

A história é a de uma viúva rica e influente que pretende encaminhar a sua úncia filha para um casamento. Pelo meio encontra a sua meia-irmã, o seu advogado, o casal de criados metediços e o pretendente vigarista que pretendem meter a mão na sua fortuna, revela a sinopse, acrescentando que não será assim tão fácil...

O trabalho nasce de uma adaptação da obra de André Domicciano pelo grupo, encenado por Afonso Carvalho. Leva a cena Helena Santos, Bárbara José, António Ramalho, Vítor Rebelo, Carolina Flores, Afonso Carvalho, Ana Almeida, Domingos Almeida, Paula Ramos e Afonso Ferreira.

A luz e som são de Óscar Silva e Marta Oliveira; a cenografia de Domingos Almeida e os figurinos e maquilhagem de Daniela Carvalho. Para ver no domingo às 18 horas.

Nestes dois primeiros dias e nos restantes fins-de-semana em que decorre o Festival de Teatro de Machico haverá animação de rua com Os Mimos, da Casa do Povo de Machico, e o Teatro Bolo do Caco.

O Festival de Teatro de Machico é apoiado pela Direcção Regional de Cultura e pela Câmara Municipal de Machico, vai custar à volta de sete mil euros.