Entrar com arte na História

Requer alguma sensibilidade, mas principalmente muito trabalho e gosto. “Acima de tudo gostar”, diz a presidente da Danças com História, associação sem fins lucrativos dedicada à recriação histórica que se estreia este ano na Madeira, numa série de apresentações e formações no âmbito da Festa do Vinho. O cartaz começa hoje com a abertura da XV Semana Europeia do Folclore e decorre...