Entrada do ‘safety car’ impede entrada no ‘top-10’

Continuando a progredir na sua forma de condução e cada vez mais adaptado ao comportamento e ao potencial do Peugeot 308TCR, Francisco Abreu terminou a sua participação na prova de Spa-Francorchamps do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’ com mais dois ponto, fruto do 9.º lugar obtido na Corrida 1.

Já na Corrida 2, disputada na manhã de ontem, o piloto da Sports & You e da Peugeot Portugal estava com um andamento mais rápido, mas a interrupção da prova, com a entrada do ‘safety car’, não permitiu ao piloto madeirense ir além do 11.º lugar.

Mesmo assim, acabou por ser um fim-de-semana positivo, no mítico circuito belga, no terceiro evento da temporada, que compreendeu duas corridas, a última das quais algo amarga para quem partiu da 16.ª posição, da 9.ª linha da grelha, mas, cheio de energia, começou a recuperar posições. “No arranque, a maior dificuldade foi o ‘amontodado’ de carros no mesmo sítio, mas lá acabei por me afastar desse grupo e avancei com decisão e confiança. O carro estava nitidamente melhor, muto mais eficaz e rápido, e isso facilitou-me a vida”, frisou.

O piloto do Peugeot 308TCR n.º 23 da Sports & You estava a começar a subir de ritmo e também nas posições – chegou ao 13. º posto com alguma rapidez – quando se deu a entrada do ‘safety car’ em pista, sensivelmente a meio do tempo de corrida (cerca de 25 minutos). Daí que Francisco Abreu tenha sentido alguma frustração pela quebra de rendimento motivada pela interrupção da corrida.

“Em relação a esta segunda corrida, tenho sentimentos mistos. O primeiro sentimento é de alegria e satisfação porque o carro estava realmente muito bom em comparação com ontem. As alterações no ‘set-up’ resultaram e, por exemplo, o comportamento da traseira do carro tornou-se muito mais estável. O segundo sentimento é de frustração dado que, aquando da entrada do ‘safety car’, estávamos a andar cada vez melhor e mais depressa, conseguindo ultrapassar diversos pilotos que também estavam com um bom ritmo. Por isso, esse longo momento com o ‘safety car’ em pista acabou por ‘cortar’ o nosso andamento. Mas as corridas são mesmo assim e isto faz parte da aprendizagem e crescimento nesta disciplina”, explicou.

Com cerca de três minutos livres para correr após a saída do ‘safety car’, a organização decidiu adicionar mais uma volta à volta que obrigatoriamente os concorrentes cumpriram após atingido o tempo de prova. E foi aí que Francisco Abreu e o Peugeot 308TCR estiveram no seu melhor, ganhando velocidade e ritmo ao longo dos últimos quilómetros em pista: “Nas suas últimas voltas, estávamos mesmo muito bem. Tinha cada vez mais confiança em mim e no carro, e estava pronto para correr durante muito mais tempo. No fundo, era como se esta prova de Spa estivesse a começar agora, tal era a energia e determinação em andar e progredir ainda mais”.

Sempre muito consciente da necessidade de assimilar tudo o que há para aprender nesta disciplina – e na vida como piloto – Francisco Abreu sente mesmo que a sua condução e o comportamento do carro estão mais evoluídos: “Estava preparado para começar o fim-de-semana agora!”

Mesmo sem entrar nos pontos, o piloto da Sports & You e da Peugeot Portugal destaca, mais uma vez, a importância de aprender e ganhar experiência nesta sua primeira aventura internacional

A próxima prova do ‘TCR Europa 2018’ vai realizar-se a 7 e 8 de Julho, com duas corridas agendadas para o famoso circuito de Hungaroring, na Hungria.