Ensino Recorrente

O XXVI Encontro Regional do Ensino Básico Recorrente (EBR) teve ontem lugar no Auditório da Escola Agrícola de São Vicente, uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação para assinalar o final do ano lectivo.

No encontro, Jorge Carvalho falou sobre a importância da aprendizagem ao longo da vida, independentemente da idade: “É extremamente importante que tenhamos sempre esta perspectiva de aprender e de nos actualizarmos”, disse o secretário regional da Educação durante o encontro, onde estavam alunos e professores. No final de mais um ano lectivo, a SRE sublinha que estes cursos garantem que adultos de várias idades continuem a desenvolver e competências de leitura, escrita e cálculo.

Estes cursos do 1.º Ciclo do EBR são leccionados em 29 escolas e em 13 instituições de solidariedade social, nos diversos concelhos da Madeira. Os alunos são, essencialmente, adultos que não usufruíram da escola em idade própria ou abandonaram precocemente: “Aquilo que se pretende, e que a SRE tem procurado responder disponibilizando recursos em diversas instituições, é uma aposta clara na alfabetização daqueles que não tiveram a oportunidade de o fazer, ou daqueles que procuram melhorar as suas competências do ponto de vista académico e da literacia”, disse Jorge Carvalho. Ontem, foram ainda entregues certificados aos 62 alunos que concluíram o 4.º ano de escolaridade este ano lectivo. M.C.N.