Ensaio Skoda Karoq 1.6 TDI Style, tudo o que um SUV deve ter

O DIÁRIO ensaiou há alguns dias a mais recente proposta da Skoda para o mercado português: o Skoda Karoq, o terceiro SUV da marca de Mladá Boleslav na República Checa.

Depois do primeiro SUV da marca, o Yeti, surgiu há cerca de um ano atrás o segundo SUV, batizado de Kodiak, que foi buscar o seu nome à ilha com o mesmo nome no distante estado do Alaska, nos Estados Unidos. Para o Karoq, a Skoda baseou-se novamente naquela ilha e em particular no dialeto dos indígenas daquela ilha, os Alutiic. Ora então o que quer dizer Karoq? Quer dizer precisamente ‘carro flecha’, pois é exatamente a junção das palavras ‘Kaa’raq’ (carro) e ‘Ruq’ (flecha).

Partilhando a mesma plataforma do Seat Ateca e do Volkswagen Tiguan, que até no caso do primeiro apresentam semelhanças por demais evidente, o Karoq é uma agradável surpresa no que ao conjunto diz respeito. Com um design exterior que facilmente se gosta e com conforto interior elevado, adotando linhas sóbrias e materiais de qualidade acima da média, é verdadeiramente um prazer conduzir este SUV da marca checa.

Relativamente à sua condução, a versão por nós ensaiada, o 1.6 TDI com 115 cavalos com o nível de equipamento Style e caixa automática DSG de 7 relações, podemos dizer que tem uma motorização mais do que suficiente para a exigência das estradas da Madeira e da sua orografia. Com médias de consumos registadas por nós de 7,3 litros aos 100 quilómetros, para um chassis que ronda os 1461 quilos, pode considerar-se um valor muito equilibrado e positivo. Principalmente partindo do pressuposto que os carros com caixa automática acabam por ter um consumo mais elevado na Madeira, fruto das subidas abruptas que normalmente obrigam a subidas de rotação excessiva.

O conforto interior, para o qual contribuem os bancos em pele e toda a envolvência em materiais nobres, é muito bom, bem como a habitabilidade, quer nos lugares dianteiros como nos traseiros.

Relativamente à interactividade, o Karoq permite fazer quase tudo do que se pretende a nível de emparelhamento de dispositivos, inclusivamente já dispondo dos mais recentes serviços Android Auto e Apple Car Play, bem como outras funcionalidades que podem ser comandadas através do ecrã led de generosas dimensões localizado no painel central. Aí pode, por exemplo, configurar-se a assistência ao estacionamento, entre muitas outras coisas.

Destaque para a bagageira, que é a maior do seu segmento, conseguindo albergar no seu interior, a partir do enorme “portão” para o exterior, cerca de 521 litros. Mas se tirarmos proveito dos bancos Vario Flex, que permitem uma flexibilidade bastante grande, ou até se os retirarmos por completo, a bagageira para uns impressionantes 1810 litros de capacidade.

A unidade “azul lava” por nós ensaiada, custa cerca de 41.548,30€, com um bom nível de equipamento e poderá ser vista e também ensaiada pelos interessados.

Para tal basta se deslocar ao concessionário da Skoda na Madeira, a CSantos VP, à Rua Dr. Pita, mesmo junto às portas sul do Estádio do Marítimo.