Rui Sousa, um comercial continental de 41 anos de idade, foi condenado, no passado dia 3, no Juízo Local Criminal do Funchal, a pagar uma multa de 450 euros e a devolver 90 euros a um jovem estudante madeirense a quem enganou num negócio para a compra de um telemóvel.

O caso está relacionado com um anúncio que o estudante publicou em Agosto de 2016 na plataforma OLX para vender o...