Enfermeiros especialistas vão receber suplemento de 150 euros por mês

A Madeira vai acompanhar a medida ontem publicada em Diário da República, que concede um suplemento remuneratório de 150 euros por mês aos enfermeiros especialistas, com efeitos retroactivos a partir de 1 de Janeiro. A confirmação foi dada pelo secretário da Saúde, que considera que esta é uma medida justa e que “só peca por ser tardia”.

Foi à margem da cerimónia de abertura das XII Jornadas Luso-Espanholas da Coluna, que decorrem no Centro de Congressos da Madeira, que Pedro Ramos afirmou que vai existir cabimento orçamental para corresponder a esta medida, sendo que será discutida com a vice-presidência do Governo Regional a forma como este suplemento será concedido.

Questionado sobre o facto do valor ficar aquém do que era pedido pelos enfermeiros, o secretário da Saúde diz que o sindicato dos Enfermeiros é que aceitou o acordo com o Governo da República. “Tudo o que foi implementado a nível nacional será também implementado na Região Autónoma da Madeira”, frisou Pedro Ramos.

Jornadas trazem especialistas para falar da coluna

As XII Jornadas Luso-Espanholas da Coluna juntam, até hoje, especialistas da área no Centro de Congressos da Madeira.

Na cerimónia de abertura, ontem, tanto Pedro Ramos como França Gomes, director do serviço de Ortopedia, reconheceram o serviço tem vindo a enfrentar algumas vicissitudes, mas que tem sabido enfrentá-las, com o empenho de todos os profissionais.

Quanto ao evento, traz ao Funchal profissionais de Portugal continental, Espanha, Suiça e Estados Unidos. A.D.F.