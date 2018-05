Enfermeiros e professores estão hoje em luta

O Funchal é hoje palco de duas manifestações.

Ao fim da manhã são os enfermeiros que saem à rua para reivindicar os seus direitos, nesta que é uma acção de nível nacional.

De tarde, será a vez dos professores e educadores fazerem o mesmo, desta feita associando-se à grande Manifestação Nacional convocada para este sábado em todo o país.

A concentração dos enfermeiros está prevista para as 11 horas, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. As centenas de enfermeiros que são esperados nesta jornada de luta deverão depois levar a sua acção de protesto até ao centro da cidade. Está prevista terminar à porta do Palácio de São Lourenço, residência oficial do Representante da República na Região.

Dos cerca de 1.800 enfermeiros existentes na Madeira, estima-se que aproximadamente 500 deles irão marcar presença na manifestação deste sábado.

Logo após a hora de almoço, a alameda junto à Assembleia Legislativa da Madeira, é local da concentração de professores e educadores, no âmbito da Manifestação Nacional agendada para este sábado. Empenhados em fazer desta Manifestação um forte momento de luta, seguem depois, numa caminhada de protesto, até à Quinta Vigia, onde será entregue uma Resolução aprovada pelos docentes presentes nesta manifestação.