Energia positiva

Sandra Côrte

A finalista número 4 tem 17 anos e vem do Seixal, no concelho do Porto Moniz. É estudante do curso de Ciências e Tecnologias e ambiciona seguir a área de Administração. “Estou a participar neste concurso porque quero representar o meu concelho e a restante ilha da Madeira da melhor forma possível”, começa por dizer a jovem. Diz acreditar vivamente que reúne todos os requisitos para ser Miss Madeira, “como personalidade e determinação”. “Se ganhasse poderia ter a oportunidade única de mostrar aos portugueses a beleza da nossa ilha, divulgar os locais históricos e os costumes madeirenses”, adianta. “O facto de ganhar este concurso também seria proveitoso para experiência futura e quem sabe até seja o meu futuro. Esta experiência tem sido óptima, sendo que a motivação e determinação estão presentes desde o início desta aventura”. Diz que quer representar a ‘Pérola do Atlântico’ e para isso irá fazer referência aos pontos mais fortes da Madeira, como por exemplo, “a riqueza paisagística, o clima, as políticas ambientais, a cultura e por fim a História”.

Katherine Carvalho

Tem 18 anos e é natural de Santa Maria Maior (Funchal) a finalista número 6. Esta estudante do curso de Ciências e Tecnologias diz-se cheia de ambição: “Desde pequena que me tenho preparado no meio artístico para conseguir o sonho de ser uma grande modelo e desfilar nas mais reconhecidas passarelas do Mundo, no entanto, sem deixar para trás outro dos meus sonhos que é converter-se numa grande profissional na área da saúde”. Diz que se quer tornar na “embaixadora da beleza madeirense e levar o nome da maravilhosa ilha da Madeira além-fronteiras, enaltecendo a essência da mulher, a nossa cultura e o lado lindo da nossa gente”. Se vencer o concurso compromete-se a representar com muito amor, dedicação e perseverança a Madeira e o concelho do Funchal: “A dar o melhor de mim e ser uma digna representante no concurso de Miss Portuguesa 2018, ajudar e servir de porta-voz para promover a mais causas sociais”. E garante estar a viver uma grande etapa na sua vida. Será oportuno aliar ao concurso de beleza uma causa solidária? Katherine é directa: “Acho que o conceito de beleza é variável de acordo com a cultura e opinião pessoal. Para mim é muito oportuno aliar o concurso de beleza a uma causa solidária já que a beleza não é apenas uma propriedade física, vai muito mais além disso, cada indivíduo possui uma beleza interior que está relacionada com a bondade e o complementa com a sua parte espiritual. Portanto, quando podemos ajudar a uma bela causa, essa riqueza interior se reflecte no exterior”.

Maria Paula de Vasconcelos

É natural de São Martinho (Funchal) e tem 22 anos a finalista número 9. Esta estudante (Organização de Eventos) diz que está a viver esta experiência de “uma forma extraordinária, aproveitando todos os momentos que a organização do Miss Portuguesa Madeira 18 está a proporcionar”. “Tenho feito amizades dentro do concurso o que é muito bom, porque não existe um mau ambiente entre nós”, adianta. “E por último tem sido muito engraçado receber o feedback positivo do povo da minha Região”, acrescenta. Sobre os seus objectivos nesta competição, diz que a sua entrada neste concurso de beleza serve para se superar si mim mesma, aproveitar a oportunidade de ser Miss, ficar a conhecer mais a ilha e também para que se possam abrir novas portas no mundo da moda. E não tem dúvidas: “O povo madeirense conhece muito bem a nossa ilha, somos pessoas que sabemos a dimensão que a Madeira tem a nível internacional e fazemos sempre pelo melhor a nível de a promover cada vez mais com os seus lindos encantos. Temos essa obrigação”.