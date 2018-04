‘Endless’ aproxima ao Brasil

O Dançando com a Diferença através do Projecto Dançando com a Diferença - Arte Inclusão e Sociedade (Brasil) vai repor a 22 de Junho na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, o espectáculo ‘Endless’, estreado na Madeira em Maio de 2012, mas com a particularidade de contar com bailarinos locais. Marlini Dorneles de Lima, que trabalhou com o grupo madeirense em 2016, regressou a casa e deu continuidade ao conceito de dança inclusiva e ao trabalho criando um projecto semelhante ao que encontrou na Madeira, voltado para a formação, educação e criação artística. Conseguiu-o com o apoio de instituições locais que se dedicam diariamente a pessoas com necessidades especiais.

Contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás e apoiado pela Universidade Federal de Goiás, este projecto no Brasil nasceu depois do estágio na Madeira de Marlini Dorneles de Lima. A inclusão e a arte são o mote do Projecto Dançando com a Diferença - Arte Inclusão e Sociedade, apoiado no trabalho e na coreografia do director artístico do Dançando com a Diferença, Henrique Amoedo.

O projecto internacional foi aberto a pessoas com e sem deficiência, com e sem experiência em dança, sem limites de idade. Henrique Amoedo, que dirige o grupo madeirense desde a sua origem e que é coreógrafo de ‘Endless’, tem estado a dar apoio à criação à distância e já em Janeiro esteve na cidade brasileira para dar formação, incluindo a um grupo de professores.

A reposição do espectáculo de dança é o culminar do projecto brasileiro, dividido em três momentos. O primeiro foi dedicado à formação da equipa, o segundo a workshops e preparação e o último será efectivamente a apresentação pública de ‘Endless’.

O espectáculo no dia 22 para já é único e vai contar com a participação de 12 bailarinos portugueses, escolhidos de entre o Dançando com a Diferença da Madeira e o dançando com a Diferença - Viseu, que se vão juntar aos bailarinos que estão a ensaiar em Goiânia com a equipa local.

Criação a partir do Holocausto centrada na condição humana

‘Endless’ é uma coreografia de Henrique Amoedo criada no âmbito do Ma-Ma Project - Motivated by Art, Art of Motivation, um projecto de intercâmbio artístico de aprendizagem ao longo da vida, apoiado pela Comissão Europeia através do Grundtvig Lifelong Learning Program. Juntou instituições da Alemanha, da Estónia, da Lituânia, da Polónia e de Portugal. Foram parceiros desta criação e da Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença a Art Aspects, a Põltsanaa Art Association, a Ventos Socialines Globos Namai e a Caritas of Katowice Archdiocese – Center for Disabled Persons Divine Mercy.

‘Endless’ junta dança, música e vídeo numa combinação artística em torno da condição humana e da morte como certeza. O processo criativo incluiu na fase preparatória visitas ao Memorial do Holocausto (em Berlim), à Colina das Cruzes (na Lituânia) e aos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau.

Depois da estreia em 2012 na Calheta, a produção já foi entretanto reposta, nomeadamente em 2015, no Teatro Municipal NBaltazar Dias, no âmbito do Festival Literário da Madeira.