Empréstimo poupa meio milhão à CMF

O vereador na Câmara Municipal do Funchal (CMF), João Pedro Vieira, anunciou, ontem, na sequência da reunião camarária semanal, que a autarquia aprovou a contracção de um empréstimo, que vem substituir o pagamento do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)

A medida permitirá ao município poupar meio milhões de euros no pagamento do PAEL.

Noutro âmbito, João Pedro Vieira negou ainda que tenham existido alterações no regulamento da autarquia relativamente à organização de eventos.

O vereador clarificou que a autarquia se limitou a esclarecer uma paróquia, mediante um pedido de informação, sobre os requisitos previstos na lei para a realização de eventos no Funchal, “independentemente de serem de natureza religiosa, desportiva ou cultural”.

O vereador manifestou ainda a “total disponibilidade da autarquia para prestar o apoio necessário ao cumprimento dessas mesmas regras em vigor para a realização de eventos”.

Rubina Leal também marcou posição relativamente ao tema, acusando a CMF de querer “lavar as mãos” e “passar a total responsabilidade da ocupação do espaço público para comissões ou grupos de pessoas que, informalmente e com muito boa vontade, fazem algumas festas religiosas e populares”.

“A Câmara Municipal do Funchal (CMF) é a entidade responsável pela manutenção e segurança dos espaços públicos”, frisou a vereadora social-democrata, que classificou de “inadmissível” a atitude da autarquia.