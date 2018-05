Joel Tagueu nas mãos

Joel Tagueu está nas mãos de Jorge Mendes. Pelo menos esta é a ilação a tirar de uma notícia publicada pelo Blog brasileiro ‘Ora Bolas’, que dá conta de uma parceria fechada entre o Atlético Mineiro e o super empresário português, que passou a ter carta branca para intermediar eventuais negociações de 10 jogadores dos quadros do clube de Belo Horizonte, ao qual pertence o avançado caramonês que foi o melhor marcador do Marítimo na Liga.

Entre estes jogadores estão também o central Murilo, o ponta de lança Sassá, 24 anos, e o avançado uruguaio Arrascaeta, 23 anos. Sassá e Arrascaeta foram titulares pelo Cruzeiro na vitória obtida, na noite da passada terça-feira, sobre o Racing da Argentina, para a Taça Libertadores. Com este negócio pretende o Cruzeiro resolver alguns problemas financeiros que assolam o clube.

Este acordo com Jorge Mendes foi feito aquando da viagem de Wagner Pires de Sá, presidente do Cruzeiro, a Portugal, tendo nessa altura, conforme noticiado, almoçado também com Carlos Pereira, num encontro que serviu para estreitar os laços de ligação existentes entre Marítimo e clube da Raposa. Aliás, foi neste âmbito que Joel veio, em Janeiro, para o Marítimo.

Adelson Duarte o mediador

Entretanto, de acordo ainda com a noticia do blog brasileiro, Adelson Duarte, empresário brasileiro que tem excelentes relações com o Marítimo (trabalhou igualmente com o Nacional) e tem intermediado algumas das contratações de jogadores brasileiros, foi o responsável por mediar a negociação com Jorge Mendes e ficou ainda com encarregado de participar em algumas das negociações futuras, nomeadamente na definição de um novo clube para Joel Tagueu, emprestado ao Marítimo.

Contudo, o avançado camaronês tem contrato com os verde-rubros até Junho de 2019, no âmbito da cedência ao Marítimo pelo Cruzeiro, pelo que qualquer negociação terá sempre de passar pela SAD maritimista, que tem o direito a ser ressarcido financeiramente.

Neste âmbito, tudo indica que Joel vai mesmo sair do Marítimo neste mercado de Verão (já se falou do interesse do Benfica no jogador) e o Cruzeiro poderá colocar outro jogador no plantel verde-rubro, mas, para já, não existe nada de concreto, a não ser que a SAD maritimista terá sempre uma palavra a dizer.