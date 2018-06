Empresários condenados

Dois empresários foram condenados, na semana passada, no Juízo Criminal do Funchal, a penas de multa por não terem entregue à Segurança Social e às Finanças verbas descontadas nos ordenados dos trabalhadores. São dois casos distintos, sendo que em ambos as empresas atravessavam graves dificuldades financeiras.

O caso que envolve quantias mais elevadas diz respeito à ‘Bas-Fond’, empresa que explora bares na Zona Velha e que, na passada quinta-feira, foi condenada pelo crime de abuso de confiança a uma pena de multa no valor de 1.200 euros. A sociedade não entregou à Segurança Social 103 mil euros de contribuições descontadas nos ordenados dos seus funcionários entre Outubro de 2008 e Julho de 2015. O sócio-gerente, que se desculpou com as dificuldades de tesouraria e a prioridade dada ao pagamento dos salários ao pessoal, foi condenado a 15 meses de prisão, sendo a pena suspensa na condição de doar 1.000 euros à Adenorma. A juíza Elsa Serrão condenou-o ainda a pagar a indemnização de 103 mil euros pedida pela Segurança Social. Já em 2016 o mesmo empresário tinha sido condenado pelo crime de abuso de confiança fiscal.

No dia anterior, no mesmo tribunal, o sócio-gerente da Escola Profissional Atlântico foi condenado pelo crime de abuso de confiança fiscal, por não ter entregue às Finanças 26 mil euros de IRS descontados nos ordenados de funcionários entre Junho e Outubro de 2016. Foram aplicadas multas de 600 euros à sociedade e de 420 euros ao empresário. O arguido justificou a falha com o atraso no recebimento dos apoios do Fundo Social Europeu.