Empresa regional cresce 38% em três meses

A ‘Anturio’, empresa do ramo tecnológico fundado em 2009 na região Autónoma da Madeira, fechou o primeiro trimestre de 2018 com crescimento de 38% e, cumulativamente, com o melhor mês de sempre, quase nos 50%.

Refira-se que a empresa criada por Duarte Miguel Freitas quando tinha 29 anos, “fechou os primeiros três meses do ano em curso com um crescimento de 38% face ao mesmo período do ano transacto”, sendo que Março foi mesmo o melhor mês de sempre da tecnológica portuguesa, com um acréscimo de 48% relativamente ao mesmo mês de 2017. Entre Janeiro e o final de Março, o volume de negócios da ‘Anturio’ cifrou-se nos 557 mil euros”, salienta a empresa ao DIÁRIO.

Actualmente e no nono ano de actividade, a empresa já tem uma equipa de 30 colaboradores, acumulando um total de 300 clientes activos, operando em seis mercados distintos (escritórios em Angola, Moçambique, Brasil e continente, além da sede no Funchal) e ostentando 521 projectos de sucesso no portefólio.

Um dos projectos mais recentes foi realizado no Algarve, onde a ‘Anturio’ acabou de “implementar um projecto na Quinta do Lago e preparou uma oferta muito interessante para a área do Turismo, o que é deveras interessante para as empresas da Madeira”, salienta.

“Para fazer face a um forte investimento plurianual (nos últimos 6 anos recebeu um plano de investimento de 50 milhões de euros), que implicava a implementação de novos módulos ao ERP PHC Enterprise (software de gestão de empresas) já utilizado, o resort algarvio Quinta do Lago recorreu à ‘Anturio’, fruto da experiência e do ‘know-how’ demonstrados pela empresa no trabalho com software PHC. O resultado superou as expectativas, nomeadamente pela adopção de melhoramentos sugeridos pela ‘Anturio’ que trouxeram benefícios à gestão administrativa”, exemplifica.