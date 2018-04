Empresa do CINM emprega 35 licenciados da Madeira

A TV App Agency é uma das milhares de empresas registadas no Centro Internacional de Negócios que aproveita ao máximo as potencialidades de recrutamento de licenciados madeirenses. Ao todo são 35 os jovens que trabalham já nesta empresa, que tem como director Andy Eardley, e que opera na área tecnológica de media streaming. O melhor mesmo é que a empresa está a precisar de mais colaboradores e o recrutamento de mais pessoas é uma oportunidade.

Numa entrevista publicada no site da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (S.D.M.), o responsável dá uma perspectiva do que é a empresa e o que pretendem. “A TV App Agency, empresa a operar no âmbito do CINM que cria, pesquisa e desenvolve aplicações informáticas para televisão, telemóveis e smart-TVs, tem em vista a contratação de mais pessoas para reforçar o seu quadro de profissionais”, diz logo a abrir, reforçando: “O crescimento da actividade na Madeira exigiu a mudança para instalações mais amplas, assegurando simultaneamente melhores condições aos seus trabalhadores pois já emprega um total de 35 profissionais, muitos deles jovens qualificados e recentemente licenciados, designadamente pela Universidade da Madeira.”

Investimento de capital britânico, a TV App tem como principais mercados de destino o europeu e o americano, tendo optado por se fixar na Madeira derivado de um “pacote de condições favoráveis, entre as quais a capacidade de contratar técnicos de informática, o regime fiscal do CINM e a capacidade e qualidade de resposta dos serviços de apoio encontrados na Região”.

Andy Eardley diz ainda que a principal razão porque estão “a expandir rapidamente tem a ver com o facto dos nossos clientes representarem um sector de actividade em crescimento acelerado” E afiança: “Nós desenhamos e desenvolvemos aplicações de vídeo topo de gama, software, produtos para canais de televisão, para empresas de conteúdos e de telecomunicações de todo o mundo. Na sequência do sucesso da Netflix, todos querem oferecer aplicações para vídeos em directo e recuperação de vídeos (catch up) em ecrãs de todos os tamanhos e em todos os tipos de periféricos: smart Tv’s como as da Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Set-top boxes como a Apple Tv, Android, Roku, consolas de jogos como a Playstation e a Xbox, telemóveis e tablets que usam a Apple IOS e a Google Android, e para a internet. Desenvolvemos para todos estes aparelhos e muito mais.”

E a escolha do CINM e por colaboradores formados cá, agora só precisa melhorar a produtividade, como refere, pois “até à data, temo-nos concentrado mais em investir e expandir do que pensar no retorno e no lucro. Já recrutamos um grande número de profissionais, para quem a TV APP foi o primeiro emprego, e temos procurado que a Madeira se aproxime da produtividade das equipas do Reino Unido e do Continente”, onde também estão, nomeadamente em Londres e na zona da Covilhã.

“Da nossa parte, estamos a garantir aquele que acreditamos ser um dos melhores ambientes de trabalho e de salários acima da média que existe no sector na Madeira”, frisa, destacando serem 35, entre gestores de projectos, UX/UI designers, engenheiros de software e especialistas de Test Quality Assurance. Temos imenso espaço no nosso novo escritório de 500m2, no Funchal, e estamos actualmente a recrutar activamente nas áreas que referi e para posições que estão por preencher. Isto para além dos nosso escritórios no Continente Português e em Londres”.

E que tipo de pessoas procuram? Andy Eardley responde: “No caso dos gestores de projectos, por exemplo, valorizamos um histórico na gestão de ritmo acelerado, em projectos de desenvolvimento de software internacional, bem como o conhecimento de ferramentas de gestão de projectos, idealmente com alguma experiência. Já os UX/UI designers precisam de ter conhecimento de ferramentas como o Adobe Acrobat e Illustrator em ambiente MAC. Os engenheiros de software podem ter competências clássicas de WEB Development (HTML/CSS/Javascript) e competências em IOS e Android. Para testes e controlo de qualidade (QA- Quality Assurance) é importante ter um olho para o detalhe e interesse em aplicações.

Por vezes recrutamos programadores recém-formados para a equipa de QA que progridem para desenvolvimento e até para a gestão de projectos. Nós estamos interessados em receber currículos de todos os níveis incluindo profissionais experientes porque a experiência é essencial.”