O sócio-gerente da empresa de condomínios ‘Contacomum’ foi condenado, na quarta-feira da semana passada, pelo Juízo Local Criminal do Funchal, a ano e meio de prisão, com pena suspensa, pela prática do crime de abuso de confiança contra a Segurança Social. Tudo porque a sociedade esteve onze anos, entre o início de 2004 e o final de 2014, sem entregar as contribuições do seu pessoal...