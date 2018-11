Empresa de condomínios esteve 11 anos sem pagar à Segurança Social

O sócio-gerente da empresa de condomínios ‘Contacomum’ foi condenado, na quarta-feira da semana passada, pelo Juízo Local Criminal do Funchal, a ano e meio de prisão, com pena suspensa, pela prática do crime de abuso de confiança contra a Segurança Social. Tudo porque a sociedade esteve onze anos, entre o início de 2004 e o final de 2014, sem entregar as contribuições do seu pessoal à Segurança Social. Acumulou uma dívida de 154 mil euros.

Perante a juíza Joana Dias, o arguido, de 56 anos e residente nas vizinhanças do Palácio da Justiça do Funchal, confessou os factos que constavam da acusação do Ministério Público e “demonstrou arrependimento sincero”. O empresário apanhou pena suspensa e a sociedade foi condenada a pagar uma multa de 5.000 euros pelo crime, além de ter de entregar os 154 mil euros à Segurança Social, incorrendo em execução fiscal.

Este caso volta a levantar questões sobre a eficácia de procedimentos do Instituto de Segurança Social da Madeira. É que o incumprimento das contribuições sociais prolongou-se por 11 anos e o processo só seguiu para tribunal em 2017! M. F. L.